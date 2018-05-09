HAK-SEN:“4’lü koalisyon toplumun gözünde sınıfta kalmıştır”

HAK-SEN'in basın açıklaması:

"Toplumun büyük umutlar besleyerek destek verdiği ve Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın “Bu hükümet halkın siyasete olan güvenini artırmak zorundadır” söylemi ile icraata başlayan 4’lü koalisyon aradan geçen 3 ayda maalesef toplumun gözünde sınıfta kalmıştır. Elektrik den, benzine, süt den tüm süt ürünlerine defalarca zam yapılmış, ülkede binlerce kişi döviz mağduru olmuş, anayasaya aykırı bir şekilde aylardır verilmeyen ek mesai ücretleri dolayısıyla memur ve küçük esnaf zor günler yaşarken mevcut hükümetin bunu sadece seyretmesi sendikamız HAKSEN tarafından kabul edilemez bulunmaktadır. Hükümetlerin çözüm üretme merkezi olduğunu unutanlar bunu derhal hatırlamak zorundadırlar aksi takdirde toplum er ya da geç bunun hesabını onlardan soracaktır. Yönetenlerin topluma rağmen karar üretmesi ve toplumun zarar gördüğü konulara duyarsız kalması maalesef son dönemin en büyük siyasi güvensizliğini yaratmaktadır.

HAKSEN olarak hükümetten beklentilerimiz;

1- Döviz artışını sübvanseye edebilecek ivedi kararlar üretmesi

2- Son dönemde yapılan Elektrik, Benzin ve Süt zamlarının derhal geri

çekilmesi

3- Anayasa gereği ödenmesi gereken ek mesai ücretlerinin her ay sonu

ödenmesi ve geriye dönük 3 aylık ücretin derhal verilmesi

4- Uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele sergilemesi

5- Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkûm ve çalışanların gasp edilen hakları

için gereken yasa çalışmalarını hükümet olarak ele almalarını

6- Yolsuzlukların hesabını sorma söylemlerinin hayata geçirilmesi

konuları sendikamızın hükümetin 100 günü dolmadan önce yapması

gerekli gördüğümüz toplumsal konulardır. Hükümetin her kademesinde şu

anda görev alan yöneticileri bu sağduyu içerisinde önümüzdeki günlerde

yapılacak seçime değil toplumun faydasına yönelik içraatlarda bulunmaya

çağırıyoruz."