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Hak-Sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama

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Hak-Sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama
Hak-Sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bugün 4 saatlik uyarı grevi yapan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) kamu malına zarar ve sözlü hakaret olaylarının bir yenisinin Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yaşanmasından üzüntü duyduklarını, benzer olayın bugün Veteriner Dairesi’nde de yaşandığını belirtti.

HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, hükümet günübirlik ve değişen kararlarla vatandaşla personeli karşı karşıya bıraktığını savundu.

Söz konusu şiddet olayların giderek arttığına dikkat çeken HAKSEN Başkanı, önlem istedi, söz konusu personele geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükoğlu, e-devlet uygulamasının vatandaşın alacağı, personelin de vereceği hizmet için önem arz ettiğini söyledi, kurumdaki personel eksikliğinin giderilmesini de talep etti.

Eren Büyükoğlu, HAKSEN’in Çalışma Bakanlığı’ndan randevu talep ettiğini de kaydederek, “Eksikliklerin tamamlanması için girişim başlattık”  dedi.

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