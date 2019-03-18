Hak-Sen:Polis ile Gardiyanın karşı karşıya getirilmesine izin vermeyeceğiz

İşte o açıklama;

Merkezi Cezaevinde üç gündür sürdürdüğümüz grev ile ilgili kamuoyuna Bakanlık ve Cezaevi Müdürlüğü tarafından gerçeğe aykırı bilgilendirme yapıldığını hayretle tanık olmaktayız.

Merkezi Cezaevi ziyaretçi biriminde görev yapan erkek gardiyanlar; kadın gardiyan erinin görevden alınması yerine bir bayan personelin takviye verilmemesi neticesinde;

Ziyaretçilerin %60’ını oluşturan kadın ziyaretçilerin aranmadan içeri alınmasının sorumluluğunu almamak,

Sorumsuzluğa ortak olmamak için,

Kadın Gardiyan eri görevlendirilmez ise: burada görevimizi gerektiği gibi yapamayız. Sorumsuz yönetim anlayışınıza ortak olmak istemiyoruz. Bizi bu görevden bu gerekçemiz nedeniyle al!

bağlamındaki taleplerini görev değişikliği şeklinde kamuoyuna aktarmaktadır.

Sayın Müdürün tamamı neredeyse 7-8 cümle olan dilekçeleri okuyup anlamada nasıl bir zorluk yaşadığını anlamak mümkün değildir. Neticede tek bir cümleyi cımbızla çekip alarak kamuoyuna gardiyanlar görev değişikliği talep etti diyebilmektedir.

Daha önce gerekçelerini ve gidişatını kamuoyu ile açık yüreklilikle paylaştığımız nedenlere dayalı grevimiz bugün sona ermiştir. Ancak bu hukuksuzlukla mücadele HAKSEN’in avukatları tarafından yargıya taşınarak devam edecektir.

Taleplerimizle ilgili olarak Sayın Bakan, Cezaevi Müdürü, HAKSEN Başkanı, Bakanlık müdürü ve Gardiyanlar Birliği Başkanı’nın katıldığı toplantıda, Sayın Bakanın olumlu tavrına rağmen Müdürün olumsuz tavrını aşamaması da Kamuoyu tarafından “not edilmelidir”.

Bakanlık müdürünün bu sürece koyduğu olumlu katkılara da teşekkür ederiz.

Sendikamız ve Gardiyanlar Birliği kaosdan beslenen bu tür yöneticilere karşın sürece sağduyu ile yaklaşmaktadır. Bu ülkenin en zorlu şartlarda görev yapan iki kurumun mensuplarını gardiyanları ve polisleri birbiriyle çatıştırmaktan kaçınmayacak tavır sergileyen Bakan’a ve Müdürüne bu fırsatı vermeyecektir.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası:

“Grev yerine başka personel görevlendirilemez” demesine rağmen personel görevlendiren,

“Cezaevine girişler her ne sebep ile olursa olsun dedektör kapıdan geçilerek yapılır” şeklindeki tüzük maddesi bulunmasına rağmen detektör olmayan personel kapısından kayıt tutulmadan ziyaretçiler içeri alınmakta ana avludan geçirilerek detektörün olduğu birime yürütülerek bu noktada arama ve kayıt yapılarak mahkûmla görüştürülmektedir. Müdür beyin benmerkezci duygularını tatmini için mevzuat çiğnenmekte cezaevi güvenliği de tehlikeye atılmaktadır.

Sendikamız HAKSEN bu grevi yaşanan hukuksuzlukları kamuoyuna aktararak çözüm üretilmesini sağlamak amacıyla başlatmıştı. Bu süreci Mahkûmların ve ailelerinin, Bakanlığın ve Cezaevi Müdürünün uzlaşmazlığının mağduru olmamaları adına grevimizi kaldırıyoruz.

Ancak hem Gardiyanların hem de mahkûmların can güvenliklerini tehlikeye atan keyfi uygulamaların bir daha yaşanmaması için yargı üzerinden mücadelemiz devam edecektir.

Sendikamızın basına yansıyan açıklamalarına rağmen, Bu ülkenin Başbakanı ve hükümet ortakları da Cezaevinde uygulanan mevzuatın yerle bir edilmesini Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın çiğnenmesini, Cezaevi Disiplin Tüzüğünün Müdür isterse istediği gibi uygulandığını İçişleri Bakanın da buna seyirci kaldığını sadece izlemekle yetinmişlerdir. Hükümet güvenlik zaafiyeti denilince ne anlıyor öğrenmek istiyoruz? Hükümet bu ülkenin bir miktarının hükümeti değildir, Halkın bir bölümünün hükümeti değildir. Kaosa doğru hızla götürülen cezaevinin sorumluluğu da bu hükümete aittir. Hatırlasınlar istiyoruz.

Grevimizin başlama sebebi olan gerekçelerde belirtiğimiz üzere cezaevinde bulunacak her türlü uyuşturucu, silah, bıçak ve cep telefon vakaları bu yasadışı uygulamanın eseri olacaktır. Sayın Bakan ve O’nun müdürü bu vebali üstlenmek zorunda kalacaklardır. Hiçbir gardiyanımız bu günden itibaren bu nedenlerle suçlanmamalıdır.

Yaşanması muhtemel tatsız olaylar gerçekleşmeden tüm sorumluları ve yetkilileri hukuk dışılığa son vererek mevzuata uymaya, Gardiyanların ve mahkûmların güvenliği adına yasa ve tüzüklere uygun hizmet vermeye davet ediyoruz.

Gardiyan –Polis çatışması yaratmamak ve mücadelemizi yargı üzerinden sürdürme kararı ile sona erdirdiğimiz grevimizde Halkımızı doğru bilgilendirme çabamızda yanımızda olan basın mensuplarına, basın kuruluşlarına teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Sendikamız Cezaevindeki “güvenlik zafiyetini”ne sebep olanları, çözüm bulmayanları, çözünme engel olanları ve seyirci kalan yöneticileri, cezaevinde yakınları olanların ve Sayın halkımızın takdirine bırakmaktadır. Unutmasınlar cezaevi çalışanları kadın gardiyanı ,ile erkek gardiyanı ile tüm kadroları ile büyük bir ailedir ve bunu bozmaya da kimsenin güçü yetmeyecektir.