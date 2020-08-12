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Hakan ATAÖV'ün ölüm nedeni belli oldu

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Hakan ATAÖV'ün ölüm nedeni belli oldu
Hakan ATAÖV'ün ölüm nedeni belli oldu

10.08.2020 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hakan ATAÖV (E-51)’ün, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

 

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