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Hakan Atilla gelişmesi sonrası dolar/TL'de son durum

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New York Savcılığı'nın, Hakan Atilla'ya karşı temyiz başvurusunu geri çekmesi döviz kurlarında hareket yaşanmasına neden oldu
Hakan Atilla gelişmesi sonrası dolar/TL'de son durum

New York Savcılığı'nın, Hakan Atilla'ya karşı temyiz başvurusunu geri çekmesi TL'ye değer kazandırdı. Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.3376 TL seviyesinden başladı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.3376 TL seviyesinden başladı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusundan vazgeçti. Haberin ardından Dolar/TL yönünü düşüşe çevirdi. Kur 5.34'ten 5.33 TL seviyelerine indi.

Euro/TL ise 6,07 seviyelerinde, seyrederken, sterlin/TL de 6,8025 seviyesinden işlem görüyor

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