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Hakan Çakmak anısına konferans düzenleniyor

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Hakan Çakmak anısına konferans düzenleniyor
Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü, BRTK kültür sanat programları yapımcısı ve yazar merhum Hakan Çakmak anısına İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde “Kıbrıs’ta Sanat Arşivi” konulu konferans düzenliyor. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, konuşmacı olarak Sanatçı Heidi Trautmann ve Mustafa Hastürk’ün katılacağı etkinlikte ayrıca yakın arkadaşı ve BRTK kültür sanat programları yapımcısı Kadri Esemen’inde “Hakan Çakmak”konulu bir video sunumu yapacağı belirtildi.

Açıklamada, 20 Kasım 2017 Pazartesi, saat 10.00’da YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi salon 1’de gerçekleştirilecek etkinliğe tüm sanatseverler ve dostları davetlidir denildi.

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