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Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ayın futbolcusu seçildi

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Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ayın futbolcusu seçildi
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ayın futbolcusu seçildi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, aralık ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Serie A İcra Kurulu Başkanı Luigi De Siervo, "Hakan Çalhanoğlu, bizim ligimizin kesinlikle önemli başrol oyuncularından biri. Sezonun ilk yarısında da belirleyici bir oyuncu olduğunu teyit etti. Onun teknik özellikleri, üst düzey oyun becerisi ve sadece aralık ayında yaptığı 5 asistin gösterdiği gibi takım arkadaşlarına yardımcı olması, Milan için gerçek bir katma değerdir." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki milli futbolcu, ödülünü yarınki Milan-Juventus karşılaşması öncesinde alacak.

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon temmuz ayında oynanan lig maçlarında gösterdiği performansla benzer bir ödül almıştı.

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