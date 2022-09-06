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Hakan Daloğlu'nun Hazırladığı Sergiler Sanatseverlerle Buluşacak

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Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 4 kişisel sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Çarşamba ve Cuma günleri sanatseverlerle buluşacak
Hakan Daloğlu'nun Hazırladığı Sergiler Sanatseverlerle Buluşacak

Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı  “Faust” ve “Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote” adlı kişisel sergileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından 7 Eylül Çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak. Daloğlu’nun “Anadolu Uygarlıkları” ve “Teolojik ve Politik Kapriçyolar” sergileri ise 9 Eylül Cuma günü saat 17.00’da İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi salonunda açılacak.

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bu hafta dört kişisel serginin açılışını yapacak. Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 161 eseri bir araya getirecek olan sergilerden ikisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından 7 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak.  “Faust” ve “Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote” isimli sergiler 22 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Hakan Daloğlu’nun sanatseverlerle buluşacak olan diğer iki kişisel sergisi ise 9 Eylül Cuma günü saat 17.00’da İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi salonunda açılacak. Daloğlu’nun “Anadolu Uygarlıkları” ve “Teolojik ve Politik Kapriçyolar” sergileri de 23 Eylül’e kadar yine ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Sanatçı Hakan Daloğlu’nun, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerinde birçok farklı ayrıntı bir arada bulunuyor. Sanatçının eserleri, gotik edebiyat ve sanat geleneklerini yansıtan imajlarla, sömürgeciliğin kalıntıları ve sosyal politik konularla ilgili diğer imajlar arasındaki karşıtlığı ortaya koyuyor. Daloğlu’nun sıklıkla kullandığı metaforları arasında yer alan minotor referanslı öküz, at ve boğa kafatasları ise coğrafyaya derin izler bırakan antik İyon, Grek ve Hispanik Akdeniz kültürünün ortak bir yansımasını simgeliyor.

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Alman dışavurumculuğundan da etkilenen sanatçı, “zaman akıp gidiyor, ölmen gerektiğini unutma, ölümü hatırla” mesajını tüm eserlerine yansıtıyor.

Hakan Daloğlu kimdir?

1971’de Ankara’da doğan Hakan Daloğlu, 1987’de Yüksek Mimar, Ressam ve Heykeltraş Mükremin Mungan’ın yanında çalışarak resim, Yakın Doğu Mitolojisi ve sanat tarihi üzerine kendini geliştirdi. Daha sonra 1994’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Zafer Gençaydın Atölyesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Eğitim hayatına ara vermeden devam eden Daloğlu, yüksek lisansını da tamamlayarak 1998 yılında ABD’ye giderek, New York Marymount College’da Akademik İngilizce ve Kısa Amerikan Hikayeleri üzerine eğitim aldı. Aynı zamanda New York Metropolitan, M.O.M.A, Guggenheim, Whitney Amerikan Müzeleri’nde; resimde şiddet imgeleri ve Alman dışavurumcu sanatı üzerine araştırmalar yaptı. 2003’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda; “Sanatta Yeterlik, Resimde Şiddet İmgeleri: Kültürel Şiddet ve Anti-Estetik Yapı” başlıklı tezini tamamladı. Çalışmalarına Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde devam ediyor. 

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