Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı kişisel sergisi Sucuoğlu tarafından açılıyor

Türkiyeli sanatçı Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı desenlerinden oluşan “Faust: Gelişmenin Trajedisi” adlı 253 eserden oluşan kişisel sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 08.30’da, sanatçı Hakan Daloğlu’na ait “Faust: Gelişimin Trajedisi” adlı kişisel sergi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde yer alacak.

Sanatçı Hakan Daloğlu, 2010-2019 yılları arası çalışmalarından oluşan farklı desenleri sergileyecek.

Sanatçı eserlerinde, Christopher Marlowe’un kukla tiyatrosundan, Johann Wolfgang Von Goethe’nin şiir ve Michel de Ghelderode’nun tiyatro oyunundan yola çıkarak Doktor Faust trajedisi üzerine odaklanan resimde her üç panel: Antik çağ, Orta çağ ve Modern çağın sembolik ve alegorik anlamda ortak bir ifadede birleştirilmesini ima etmektedir.

Orta panel Ortaçağı, sağ panel ise Antik çağ ile Modern çağın birlikteliğini simgelerken; sol panel ise hem modern kapitalist çağı hem de Ortaçağın ibarelerini taşımaktadır.

Hakan Daloğlu Kimdir?

Hakan Daloğlu 1971’de Ankara’da doğdu. 1994 ‘te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde, Resim Bölümü (Lisans) bitirdi. 1995 yılında Profesör Dr. Weissel Günay ile birlikte duvar mozaik tekniğin üzerinde çalıştı.

1997’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (Master) programı tamamlandı. 1998’de Marymount College’de , New York’ta okudu.

2003’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, Resim Ana Sanat Dalını bitirdi. 2004’te ve 2014’te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılından beri aynı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Doçent olarak görev yapmaktadır.