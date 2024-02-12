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Hakan Dinçyürek: Arızalı olan röntgen cihazı yenisiyle değiştirildi

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Nalbantoğlu Hastanesi Polikliniği'nde 6 yıldır röntgen cihazının arızalı olduğunu ve artık yeni bir röntgen cihazının hizmete girdiğini açıkladı.
Hakan Dinçyürek: Arızalı olan röntgen cihazı yenisiyle değiştirildi

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Nalbantoğlu Hastanesi Polikliniği'ni ziyaret etti. Dinçyürek yaptığı açıklamada, uzun süredir arızalı olan röntgen cihazının hastalar için bir sorun teşkil ettiğini belirterek, yeni röntgen cihazının devreye girmesiyle birlikte artık hastaların ana binaya gitmelerine  gerek kalmadan poliklinikte ihtiyaç duydukları röntgen hizmetini alabileceklerini dile getirdi.

Bakan Dinçyürek, "Uzun bir aradan sonra bu röntgen cihazını hizmete koymaktan dolayı mutluyuz. Gecikti ama en azından hizmet olarak geri geldi. Şimdiki hedefimiz bu tek cihazı iki cihaz haline getirmektir. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz" dedi. Dinçyürek, yeni cihazla birlikte hastaların tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti. 

Bakan Dinçyürek'e ziyaretinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve hastane yönetimi eşlik etti.

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