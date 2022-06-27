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Hakan Dinçyürek döneminde, Erol Ergün ile Halil Kartal’a verilen araziler tartışılıyor

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UBP Milletvekili, eski çevre bakanlarından Hakan Dinçyürek döneminde yangının çıktığı Kantara ormanlık arazisinde verilen özel izinler tartışılıyor.
Hakan Dinçyürek döneminde, Erol Ergün ile Halil Kartal’a verilen araziler tartışılıyor

Kamusal amaca hizmet için verilmeyen kiralık arazilerin biri yangına neden olurken, diğerinin ise 2019-2020 tarihlerinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından iptali istendiği fakat diğer yetkililerin adım atmadığı ortaya çıktı.

Kantara ormanlık bölgede çıkan ve büyük zararlara yol açan yangının yankıları sürerken, yangının çıkış anının özel mülkü temizleyen bir iş aracından olması kafalarda soru işareti yaratmıştı. 

KARTAL, KENDİNE AİT ARAZİYİ ALTINOVA KÖYÜNDE İKAMET EDEN BİRİNDEN ALDI

Eski çevre bakanlarından Hakan Dinçyürek döneminde verilen arazi, Halil Kartal’ın tapulu arazisinin dışında, Kartal’ın bölgedeki 2’nci arazisi olmuştu. Kartal’ın kendi arazisini ise Altınova köyünde ikamet eden birinden aldığı daha sonra ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hakan Dinçyürek’in çevre bakanı, İsa Direk’in ise Orman Dairesi müdürü olduğu dönem kiraladı.

KAMU YARARI GÜTMEYEN KARTAL’A ARAZİ NEDEN KİRALANDI?

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, ormanlık araziler, kamusal bir yarar için kiralanabilirken, kamusal bir yarar gütmeyen Kartal’a arazinin neden kiralandığı ise akıllarda soru işareti.

OĞUZ’UN EROL ERGÜN’E KİRALANAN ARAZİ İÇİN YAZI YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kantara ormanlık alanda arazi kiralanan bir diğer isim ise Erol Ergün... Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un 2019-2020’deki bakanlığı döneminde, Ergün’e ait arazinin bölgenin birçok noktasına gördüğü için arazinin Orman Dairesi’ne verilmesiyle ilgili arazinin kiralanmasının iptali için yazı yazdığı; fakat diğer yetkililerin konuyla ilgili adım atmadığı ortaya çıktı.

OĞUZ, İPTAL YAZISI YAZDI, KAYMAKAMLIK TADİLAT İZNİ VERDİ!

Kıbrıs Postası’nın edindiği bir diğer bilgi ise Oğuz’un iptal yazısını Bakanlar Kurulu’na götürdüğü dönemde, İskele Kaymakamlığı dağ evinin tadilatı için mülk sahibine izin verdi. Oğuz, yaşananlar sonrası konuyu savcılığa iletti.

 

kaynak : Kıbrıs Postası

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