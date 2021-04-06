Çevre ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı, Dr. Hakan Dinçyürek'in annesi Zaliha Dinçyürek yaşamını yitirdi.
Zaliha Dinçyürek'in cenazesi bugün saat 16.30'da Gazimağusa Kabristanlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası aynı yerde defnedilecek.
Çevre ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı, Dr. Hakan Dinçyürek'in annesi Zaliha Dinçyürek yaşamını yitirdi.
Zaliha Dinçyürek'in cenazesi bugün saat 16.30'da Gazimağusa Kabristanlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası aynı yerde defnedilecek.
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