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Hakan Fidan: Kıbrıs Türklerinin haklı davası savunulmaya devam edilecek

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Bugün, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlamlı bir mesaj yayımladı.
Hakan Fidan: Kıbrıs Türklerinin haklı davası savunulmaya devam edilecek

Bugün, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlamlı bir mesaj yayımladı.

Hakan Fidan mesajında, "Ada’da Kıbrıs Barış Harekâtı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bu anlamlı günde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağlar bir kez daha teyit edilirken, Kıbrıs Türklerinin haklı davasının savunulmaya devam edileceği vurgulandı. Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türk halkının direniş ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak kutlanmaya devam ediyor.

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