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Hakan Fidan Şam’da; HTŞ lideri Colani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani bir araya geldi.
Hakan Fidan Şam’da; HTŞ lideri Colani ile görüştü

T.C. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yakında Suriye’ye gideceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar.” diyerek, Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Şam’a gitmiş, Emevi Camii’nde namaz kılmıştı.

COLANİ’YLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri sonrası beklenen durumla ilgili bir gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani bir araya geldi.

Colani’nin, Fidan’ın ziyareti sırasında kravat takması dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

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