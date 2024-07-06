Hakan Fidan, TDT Zirvesi’nde konuştu: KKTC ile ‘doğrudan temaslar’ kurulmalı

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türk Dünyası'nın sorumluluk alması gereken bir mesele de KKTC’dir. 2022 yılında TDT'ye 'gözlemci üye' olan KKTC ile doğrudan temaslar kurulmasına büyük önem atfediyoruz”

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Dünyası'nın sorumluluk alması gereken bir meselenin de KKTC olduğuna işaret ederek, 2022 yılında TDT'ye 'gözlemci üye' olan KKTC ile doğrudan temaslar kurulmasına büyük önem atfettiklerini vurguladı. KKTC'nin TDT'de üst düzeyde ve uygun şekilde temsiline önem verdiklerinin altını çizen Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın bugünkü zirveye katılımı, keza değerli meslektaşımız Tahsin Ertuğruloğlu'un bu toplantıda aramızda bulunması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin, Bişkek Zirvesi'nde de aynı şekilde temsili için TDT'nin desteğine güvendiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultudaki adımları tüm baskılara rağmen atmaktan çekinmeyeceğinize inanıyoruz. Tüm kardeşlerimizi, Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yeniden elde etmesi için destek vermeye çağırıyoruz. Bu itibarla Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlara son vermek üzere KKTC ile ticari ilişkilerinizi artırmaya davet ediyorum. KKTC'de ticaret ofisi tesis etmeniz bu yönde önemli bir adım olacaktır.

Aynı şekilde ülkelerinizden daha fazla resmi heyet ve turistin KKTC'yi ziyaret etmesi de Kıbrıs Türkü kardeşlerimize önemli bir destek sağlayacaktır. Bu çerçevede tam teşekküllü bir uluslararası havalimanı olan Ercan Havalimanı'na doğrudan uçuşları başlatmayı değerlendirmeniz de faydalı olacaktır. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere KKTC yetkilileriyle ülkenizi temaslar için davet etmenizi bekliyoruz."