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'Hakan: Muhafız' dizisinin izlenme rakamları açıklandı

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Netflix, ilk orijial Türk yapımı 'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu.
'Hakan: Muhafız' dizisinin izlenme rakamları açıklandı

 

Film-dizi yapımcılığı ve online-stream yoluyla yayın-dağıtım yapan ABD merkezli Netflix Inc., bazı dizileriyle ilgili 2018'in 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

 

Dün paylaşılan 4. çeyrek verileri arasında 'Hakan: Muhafız' dizisinin izleyici sayısı da yer alıyor.

'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi. Dizinin başarısı üzerine daha önce Netflix, 2., 3. ve 4. sezonları için onay vermişti.

Verileri açıklanan diğer diziler şöyle:

İspanya'dan 'Elite' dizisi 20 milyon, İngiliz 'Bodyguard' dizisi 10 milyon ve İtalya'dan 'Baby dizisi' 10 milyondan fazla seyirci tarafından izlendi. Netflix’in filmi 'Bird Box' da 4 haftada 80 milyon izleyici rakamına ulaştı.

4. çeyrek mali sonuçlarını açıklayan Netflix’in toplam abone sayısının da 140 milyona yaklaştığı kaydedildi.

 

Netflix’in bir yılda kazandığı yeni ücretli abone sayısı 22.9 milyon olurken şirketin uluslararası kullanıcı sayısı 80.7 milyona ulaştı. 7.1 milyon kişi de platformu ücretsiz olarak denedi.

Platform, 2019’un ilk çeyreğinde 8.9 milyon ücretli abone daha ekleyeceğini, bunun 7.3 milyonunun uluslararası kullanıcılardan, 1.6 milyonunun ise ABD’den geleceğini duyurdu. Tüm bunlara rağmen Netflix hisselerinde yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı.

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