Hakan Şükür: Galatasaray kimsenin tapulu malı değil

FETÖ bağlantısı nedeniyle Galatasaray'dan ihraç edilen futbolcu Hakan Şükür, derbi yorumlarının ardından gelen "Adamlar seni kulüpten atıyor, sen Galatasaray konuşuyorsun" sözlerine "GS kimsenin tapulu malı değil. 1000 Hakan atsalar ne olur! dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkardı. Galatasaray'dan ihraç edilen Hakan Şükür, maçın ardından derbiyi değerlendirdi.Hakan Şükür, maçla ilgili yorumlarda bulunurken gelen tepkilere "Adamlar seni kulüpten atıyor, sen Galatasaray'ı konuşuyorsun" diyenlere, "Galatasaray kimsenin tapulu malı değil. 1000 Hakan atsalar ne olur! Atan, kendini atar!" diye cevap yazdı. Galatasaray'da Disiplin Kurulu FETÖ soruşturmasında isimleri geçen eski Bursa Valisi Şehabettin Harput, eski İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz'i ihraç etmişti.