Hakan Şükür'ün babasına 15 yıla kadar hapis istemi

Sakarya'da, "(FETÖ/PDY) "kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Selmet Şükür'ün, yurt dışı kayıtları incelendiğinde, haklarında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden soruşturma yürütülenlerle aynı tarihte giriş çıkış yaptığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, sunulduğu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Selmet Şükür'ün adresinde yapılan aramada, FETÖ'nün propaganda ve eleman kazanma amacıyla kullandığı, kayyum atanan Feza Yayınevi'ne ait, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yazarı olduğu 2 adet "İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur 1-2" isimli kitapların ele geçirildiği belirtilerek, sanığın mal varlığına el konulduğu aktarıldı.
Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle birlikte FETÖ'nün parasını akladığına dair Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır." denildi.
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