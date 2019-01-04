Hakan Şükür'ün babasına 15 yıla kadar hapis istemi

Sakarya'da, "(FETÖ/PDY) "kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Selmet Şükür'ün, yurt dışı kayıtları incelendiğinde, haklarında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden soruşturma yürütülenlerle aynı tarihte giriş çıkış yaptığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.