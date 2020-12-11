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Hakan Taşıyan'a organ nakli: Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer

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Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Taşıyan'a kız kardeşi böbrek, oğlu ise karaciğer verecek.
Hakan Taşıyan'a organ nakli: Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.Yaklaşık iki aydır hastanede yatan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyadan duyurdu.

Taşıyan, “Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir.”
 

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.
 

Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz, ameliyat tarihinin henüz belli olmadığını söyleyerek, “Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil" dedi.

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