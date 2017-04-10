 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.240
  • Altın 150,087
  • Dolar 3,7227
  • Euro 3,9462
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKTAMS'ın grevi sona erdi

Hakan Yılmaz DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

»
Hakan Yılmaz DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi
TC’nin önde gelen tiyatro sanatçılarından Hakan Yılmaz, DAÜ tarafından organize edilen söyleşide öğrenciler ile biraraya geldi. “Hakan Yılmaz ile Söyleşi” adlı etkinlik 7 Nisan 2017 Cuma günü, saat 17:00’de, Aktivite Salonu’nda gerçekleşti.

Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Halit Akçatepe ile ilgili video gösterimi ile başladı. Söyleşi sırasında sanat hayatına nasıl başladığı hakkında katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, Türk sinemasının dünü, bugünü ve yarınından bahsetti. Türk dizilerinin süresi ve olması gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, tiyatro sahnesinde, sette ve hayatında  yaşadığı ilginç olayları katılımcılar ile paylaştı.

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. OSAM’I ZİYARET ETTİ

Söyleşi öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Osam’dan DAÜ’nün öğrenci profili, uluslararası anlaşmaları ve akreditasyonları hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Osam, gerçekleştirilen ziyaret sırasında DAÜ’nün kaliteye verdiği önem kadar sanata ve sanatçıya da değer verdiğinin altını çizdi.

DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, DAÜ’lü öğrenciler ile biraraya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Osam, Yılmaz’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Personel Dairesi’nden ara yönetici pozisyonundaki personele eğitim06 Nisan 2017 Perşembe 12:09
  • DAÜ bilimsel sağlık programında “Nörolojik Rehabilitasyon” konusu ele alındı06 Nisan 2017 Perşembe 12:07
  • DAÜ 7.Tanıtım Günleri 17 – 18 Nisan’da06 Nisan 2017 Perşembe 11:12
  • DAÜ, Dünya’nın En İyi Genç Üniversiteleri arasında yer aldı05 Nisan 2017 Çarşamba 16:26
  • Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulu seçildi02 Nisan 2017 Pazar 15:49
  • “DAÜ Sanat Üçgeni 2” başladı02 Nisan 2017 Pazar 12:59
  • YDS bugün yapılıyor02 Nisan 2017 Pazar 12:12
  • Doruk Vakfı: “kitaplar insan gelişimi için çok önemli bir araç”01 Nisan 2017 Cumartesi 14:50
  • “Feminist Coğrafya” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi01 Nisan 2017 Cumartesi 14:01
  • DP İskele İlçe Kadın Örgütü Ziyamet İlkokulunu ziyaret etti31 Mart 2017 Cuma 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti