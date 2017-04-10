Hakan Yılmaz DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

TC’nin önde gelen tiyatro sanatçılarından Hakan Yılmaz, DAÜ tarafından organize edilen söyleşide öğrenciler ile biraraya geldi. “Hakan Yılmaz ile Söyleşi” adlı etkinlik 7 Nisan 2017 Cuma günü, saat 17:00’de, Aktivite Salonu’nda gerçekleşti.

Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Halit Akçatepe ile ilgili video gösterimi ile başladı. Söyleşi sırasında sanat hayatına nasıl başladığı hakkında katılımcıları bilgilendiren Yılmaz, Türk sinemasının dünü, bugünü ve yarınından bahsetti. Türk dizilerinin süresi ve olması gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, tiyatro sahnesinde, sette ve hayatında yaşadığı ilginç olayları katılımcılar ile paylaştı.

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. OSAM’I ZİYARET ETTİ

Söyleşi öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Osam’dan DAÜ’nün öğrenci profili, uluslararası anlaşmaları ve akreditasyonları hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Osam, gerçekleştirilen ziyaret sırasında DAÜ’nün kaliteye verdiği önem kadar sanata ve sanatçıya da değer verdiğinin altını çizdi.

DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, DAÜ’lü öğrenciler ile biraraya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Osam, Yılmaz’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı da hazır bulundu.