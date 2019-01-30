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Hakaret içeren açıklamalara soruşturma istemi

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Tel, “velilere yasaları hatırlatmayan Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini sorumluluğa, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı da polis ve asker kişilerin yasaları uygulayan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik hakaretlerini soruşturma
Hakaret içeren açıklamalara soruşturma istemi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, “velilere yasaları hatırlatmayan Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini sorumluluğa, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı da polis ve asker kişilerin yasaları uygulayan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik hakaretlerini soruşturma yapmaya” davet etti. 

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluklarını yerine getiren okul yöneticileri ve öğretmenlere özellikle devleti temsil eden üniformalı polis ve askerin saldırmasının, yasalara uymayı en başta savunması gereken Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin ayıbı olduğunu kaydetti.

Okullarda, bulaşıcı tehlikeli hastalık vakalarına rastlanmaya başlandığını dile getiren Tel, özellikle son günlerde Alsancak İlkokulu’nda yaşanan bir olayda sağlık ve eğitim bakanlıklarının olaya geç müdahalede etmelerinden dolayı okul idaresi ve öğretmenleri yasal görevlerini yapmalarının ardından bazı velilerin hedefi durumuna geldiğini kaydetti.

Veli bile olmayan bir polis memuru ve Güvenlik Kuvvetleri mensubu bir subayın sosyal medyada okul müdürü ve öğretmenlere yaptıkları hakaret içeren açıklamaları hazmetmenin mümkün olmadığını kaydeden Tel, bu olayda devreye girerek, şikayetçi olan saldırgan velilere yasaları hatırlatmayan Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini sorumluluğa, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı da sırtında devlet ve yasaları temsil eden üniforma taşıyan polis ve asker kişilerin yasaları uygulayan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik hakaretlerini soruşturma yapmaya davet ettiklerini belirtti. 

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