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Hakedişlerini alamadığı için teşvik ödemesine başvuramayan işverenlere bir ay süre tanındı

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Devlet ihalelerinden hakediş ödemelerini zamanında alamadığı için teşvik ödemesine başvuramayan işverenlere,mağduriyetlerini ispatlama koşuluyla, başvuru yapabilmeleri için bir ay süre verdi
Hakedişlerini alamadığı için teşvik ödemesine başvuramayan işverenlere bir ay süre tanındı

.“Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü”ndeki değişiklik yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:2) Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre,Mayıs 2018 – Mart 2022 devrelerine mahsuben teşvik ödemesi almaya hak sahibi olan ancak devlet ihalelerinden hakediş ödemelerini zamanında alamadığı için başvuru yapamayan işverenlerin, devletin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerini ispatlamaları halinde, ilgili dönemde istihdam ettikleri KKTC yurttaşı çalışanları için 1 ay başvuru süresi tanındı. Tanınan süre, Değişiklik Tüzüğü’nün dünkü Resmi Gazete’de yayımlanması ile başladı.

Öte yandan, Değişiklik Tüzüğü ile turizm sektöründe faaliyet gösteren ve Esas Tüzük kapsamında teşvik almaya hak kazanan işverenlere yapılacak teşvik ödemeleri, “Mart 2022 – Ağustos 2022 Dönemi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile “Mart 2022 – Ağustos 2022 Dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname” tahtında prim destek ödemelerinin başladığı tarihte son bulacak.

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