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Hakemler Derneği'nden Çetinkaya yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına kınama!

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Hakemler Derneği'nden Çetinkaya yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına kınama!
Hakemler Derneği'nden Çetinkaya yönetimine, futbolcularına ve taraftarlarına kınama!

26.02.2021

Kınama

Tüm olumsuzluklara rağmen, Kıbrıs Türk futbol hakemleri olarak, konsantrasyon ve motivasyondan ödün vermeden hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir sonraki maçlarda olumlu katkı yapması bağlamında, özeleştiriyi de kendimize şiar ediniyoruz. 

Fakat, bugün hakemlerin tüm özverili çalışmalarına rağmen Düzkaya - Çetinkaya arasında oynanan maçın bitiş düdüğünden hemen sonra Çetinkaya takımının yöneticisi, taraftarı ve futbolcuları  hakemlerimize yönelik, hunharca bir saldırısı olmuştur. Saldırı sonrasında, hakem arkadaşımız Necmi Bulut’un vücudunda berelenmelerinin yanında alnından da yaralanıp, kanaması olmuştur.

Yöneticilerin, sorumlu olduğu takımın oyuncularına örnek olması, centilmenliği ve saygıyı yol gösterici olarak kullanması gerekirken, hakemin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak tekme ve yumruk atmaları kabul edilemez.

Ayrıca, olaylara karışan taraftar ve yöneticilerin kale arkasında alkol alınan bölgeden müsabaka boyunca saha görevlilerine yönelik küfür etmesi ve maç sonu da sahaya girip hakemlere saldırması düşündürücüdür. Bu bölgeye yönelik, Polisin alması gereken önlemlerde ciddi bir zaafiyetin olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki müsabakalarda bu bölgeye önlem alınması elzemdir.

Müsabaka sonunda çıkan olaylarda, Düzkaya teknik direktörü Sn. Hasan Topaloğlu’nun araya girerek, hakem arkadaşımıza kol kanat germesi, daha vahim olayların oluşmasını önlemiş ve yaptığı bu cesur davranışından dolayı, kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz.

Kıbrıs Türk futbol hakemliği olarak, bu tür saldırılardan korkmadan ve sinmeden futbolun tadını çıkarmak için sahalara gelen seyircilere, iyi bir futbol izlemelerine katkı yapmak ana hedefimizdir. Hakem arkadaşımıza yönelik yapılan her türlü fiili saldırıyı ve seyir zevkini bozucu şiddet olaylarını esefle kınar, tüm takımlarımızı fair-play’e davet ediyoruz.

Üyelerimiz ile yapılacak istişareler neticesinde bu tür saldırılar karşısında atılacak adımları tüm kamuoyuna duyurulacaktır.

 

 

 

                                                                                   Niyazi NİZAM

            K.T.F.H.G.Derneği

       Başkan

 

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