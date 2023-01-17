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Hakemler ve Gözlemciler Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirecek

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Hakemler ve Gözlemciler Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Basın Bildirisi
Hakemler ve Gözlemciler Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirecek

Değerli Spor Camiası,

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’mizin Başkanının hakemlik camiasında almış olduğu farklı görevlerin yoğunlaşması nedeniyle bir sonraki Genel Kurula kadar faaliyetlerinin sürdürülebilir yapısının sağlanması ve gelecek sezon hazırlıklarının yapılabilmesi için yeni yönetimin belirlenmesine yönelik olarak, Tüzüğümüzün 9/2 maddesinin verdiği yetki ile Dernek yönetiminin yaptığı toplantı sonrasında 1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 18:30’da üyelerine yönelik olarak seçimli “Olağanüstü Genel Kurulumuzun” yapılması yönünde karar üretilmiştir.

Geçtiğimiz dönemlerde bizlere destek veren değerli spor basınımıza, spor camiamıza ve üyelerimize sonsuz teşekkürler. Dernek olarak, hakemlik camiasının daha ileriye taşınması için faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmek hedefindeyiz. Futbolumuzun paydaşları ile iyi bir sinerji yakalayarak, mevcut yapının gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Olağanüstü Genel Kurulumuzda, Divan Kurulunun oluşturulması, faaliyet ve mali raporu onaya sunulması, yeni başkan, yönetim ve kurullarının seçimi yapılacaktır.

Sporumuzun ve futbolumuzun temelini oluşturan, sevgi, saygı, barış ve kardeşlik gibi ulvi değerlere sahip çıkma ve yaşamak adına siz değerli dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunarım.

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