Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Yalova-MTG maçında yaşanan ve üyelerinin yaralanmasına neden olan ciddi darp olayına tepki gösterdi. Açıklama şöyle:

"Futbol maçlarında son hafta oynanan Yalova-MTG maçındaki vandallık içeren vahim ve ciddi darp olayı, üyelerimizin yaralanmasına ve zarar görmesine sebep olmuş, bizleri de derinden üzmüştür. Video görüntülerinde görüldüğü üzere darp eden bir futbolcunun ve yöneticinin de oluşu, olayın ne kadar bir vehamet içerdiğinin kanıtıdır. Bu olaylara sebep olan tüm şahısları kınıyoruz. Yasal hakların kullanılmasına yönelik adımlar da atılmıştır. İlgili mercilerin, tasvip edilmeyen bu tür davranışlarda bulunanlara gerekli cezaları da vereceğine şüphemiz yoktur. Ayrıca, Doğan Türk Birliği - GAÜ Çetinkaya maçında olduğu gibi her maç sonu sahaya girmelerin de engellenmesi gerekmektedir.

Daha önceki açıklamalarımızda belirtmiş olduğumuz gibi; futbol maçlarındaki ciddi güvenlik zaaflarının varlığı, son hafta yine gün yüzüne çıkmıştır. Eğer futbol maçlarında güvenlik sağlanamazsa, tel örgüler geri gelsin. Bazı seyircilerin telsiz tribün kültürüne hazır olmadığı gözlemlenmektedir. Tel örgüsüz tribünler olacaksa, İlçe Emniyet Kurulu ve Polis Teşkilatı gerekli ciddi pro-aktif önlemleri alması gerekmektedir. Aksi takdirde, hakemin her kararına küfür eden ve maç sonu da sahaya giren seyirciler her zaman var olacaktır. Ayrıca, olaylara sebep olan seyircilere de yasal mevzuatın takdir ettiği en yüksek seviyedeki cezaların verilmesi talebimizdir.

Unutulmasın -ki, bir hakemin yetiştirilip üst düzey maçlarda görev alması için en az 10 yıla ihtiyaç vardır. Hakemsiz bir maç düşünülemeyeceği gibi, seyircisiz de bir maç düşünülemez. Bu sebeple, kulüplerin olaylara sebep olan şahısları sahiplenmeyip, hakemlere karşı baskı unsuru olarak da kullanma çabalarından uzaklaşması ve sahalara alınmamasını talep etmekteyiz. Hakemler Derneği olarak, güvenli sahalarda görev yapma arzusunda olduğumuzu ve güvenli ortamın da yaratılması için idari ve yasal tüm faaliyetlerde aktif rol alacağımızı kamuoyuna bildiririz.



NİYAZİ NİZAM

K.T.F.H.G.D.

BAŞKAN"