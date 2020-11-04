Hakim kararını verdi: Johnny Depp'in yatağına kim dışkıladı?

Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp’in ve Britanyalı yayın kuruluşu The Sun’ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers’la (NGN) arasındaki Londra’da görülen davanın hakimi Depp’in eski eşi Amber Heard’e çeşitli biçimlerde şiddet uyguladığına hükmetti.

Öte yandan hakim, duruşmalar sırasında tartışma konusu olan "dışkalamaya" dair de kararını açıkladı. Johnny Depp, Amber Heard’ün yatağa dışkıladığını iddia etmişti. Hakim söz konusu dışkının evcil hayvanlardan birinden kaynaklandığına karar verdi.

Page Six'in haberine göre hakim, Depp’in dışkı saldırısına dair ısrarcı olduğunu ve bunun ardından evliliğin devam edemeyecek noktaya geldiğini söyledi. Bununla birlikte mahkemeye sunulan fotoğraflara dayanarak hakim, “Ne olursa olsun, bundan Heard’ün veya bir arkadaşının sorumlu olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hakim olayın Depp uzaktayken gerçekleştiğini, dolayısıyla "yataktaki dışkıdan mustarip olanın" Heard olduğunu belirtti.

Bu yüzden, bu Heard veya bir arkadaşının Depp’ten 'öç almak' için hayli etkisiz bir yöntemdi.

Ünlü oyuncu, NGN’e kendisini “eşini döven biri” diye niteleyen haberin ardından dava açmıştı.

Depp, duruşmalar sırasında hakkında yöneltilen iddiaların tümünü reddetmişti ancak davayı kaybetmesi kariyerini etkileyecek gibi görünüyor