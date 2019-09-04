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Hakimden ‘cinsel saldırı’ sanığına: Her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun?

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Hakimden ‘cinsel saldırı’ sanığına: Her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun?
Hakimden ‘cinsel saldırı’ sanığına: Her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun?

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı, Norveçli turiste ‘cinsel saldırı’ iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, “Bana gülümsüyordu, ilişkiye girmek istediğini düşündüm”diyen sanığa, “Demek ki sana gülümsememek gerek” diye çıkıştı.

DHA’nın haberine göre inşaat demircisi İlyas Erçorumlu, 17 Mayıs’ta gece kulübünde tanıştığı Norveçli turist T.G.S.’ye (50) parkta tecavüz etmeye kalkıştı. Polis, Antalyalılar tarafından linç edilmek istenen Erçorumlu’yu kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. Erçorumlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yargılanmasına başlanan Erçorumlu, savunmasında şunları söyledi: “T.G.S. ile gece kulübünde tanıştım. Sürekli bana bakıyor ve gülümsüyordu. Kulüpten birlikte çıktık. Bir parkta oturduk. Sigara ikram ettim. Beni yanağımdan öptü. Ben de karşılık verdim. İngilizce bilmediğim için vücut diliyle anlaşıyorduk. Kadın bir anda bağırmaya başladı. İnsanlar beni döverken polis kurtardı.”

Erçorumlu, “Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın” yolundaki soruya, “Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm” diye yanıt verdi.

Buna karşılık hakim şunları söyledi: “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerek.”

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