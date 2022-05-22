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Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Kaza Yaptı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Kaza Yaptı

22.05.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İnönü Köy kavşağı ile İnönü Köyü 1-2’nci
km’leri arasında Mehmet UĞURLU yönetiminde bulundurduğu LG 107 plakalı araç ile İnönü
kavşağını istikametinden, İnönü köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan toprak sete vurarak takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet UĞURLU, ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesi Acil servisine kaldırılmış olup yapılan tedavisinin ardından aynı serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam eder.

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