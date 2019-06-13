Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında soruşturma başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında soruşturma başlattı.

Habertürk'ün haberine göre YSK’nın suç duyurusu üzerine HSK 1. Dairesi, ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimler hakkında soruşturma başlattı.

YSK, 31 Mart'ta düzenlenen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini memur olmayan sandık kurulu başkanlarının olması dolayısıyla iptal etmişti.

HSK da bu görevlendirmeleri yapan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında bir soruşturma başlattı.

Hakimler hakkındaki iddiaları araştırmak üzere müfettiş de görevlendirildi.

Müfettiş raporunun gelmesinin ardından bir kusur tespitinde bulunulursa söz konusu hakimler hakkında HSK disiplin cezasına hükmedebileceği gibi ceza davası açılması için kovuşturma izni de verebilecek.

Diğer yandan, HSK’nın hakimler dışında kalan diğer seçim kurulu üyeleri hakkındaki soruşturmalarının İstanbul savcılıklarına devredilmesine karar verildi.

Bu karar sonrası İstanbul cumhuriyet savcılıklarınca bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmalar kaldığı yerden devam edecek.