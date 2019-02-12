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Hakkari Valiliği, HDP Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevinin 100. günü nedeniyle kentte tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı

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Hakkari Valiliği, açlık grevini sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in eyleminin 100'üncü günü nedeniyle kentte açık ve kapalı alanlarda her türlü eylem ve etkinliklerin 13 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği, HDP Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevinin 100. günü nedeniyle kentte tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin 100'üncü gününde, farklı illerden milletvekillerinin katılımıyla, 15 Şubat tarihinde eylem ve yürüyüş yapılması planlandığı bildirilerek, şöyle denildi:

"15 Şubat tarihinde saat 12.00’da Leyla Güven’in evinin önünde yapılacak bir basın açıklaması ile tamamlanacak yürüyüşlerin planlandığı, yürüyüşlerin il merkezlerinden müzahir kitlenin katılımıyla başlayacağı, olası bir engelleme durumunda milletvekillerinin yürüyüşe tek başlarına devam edeceği, milletvekillerinin Leyla Güven’in fotoğrafı ve 100'üncü günü temsilen '100. Gününde Leyla’ya Tecridi Kırmaya' sloganının yazılı olduğu bir önlük giyecekleri, il ve ilçe şehir merkezlerinin yürüyerek, geri kalan mesafelerin ise araçla gidileceği, her ilin milletvekilinin kendi ilinden güzergâhlara dâhil olacak şekilde planlamaların yapıldığı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

“Yukarıda izah edildiği üzere yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği de dikkate alındığında, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek, halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir.”

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