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Hakkâri'de AKP belde başkanına silahlı saldırı; kardeşi öldürüldü!

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Hakkâri'de AKP belde başkanına silahlı saldırı; kardeşi öldürüldü!
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde AKP Esendere Belde Başkanı ve ağabeyi, silahlı saldırıya uğradı.

Yüksekova ilçesinde AKP Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Tayfun ve Murat Ayhan, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ayhan kurtarılamadı. 

İlçe merkezinde saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

 

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