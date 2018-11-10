  • BIST 92.839
  • Altın 212,028
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Hakkari'deki patlamada 7 asker hayatını kaybetti

»
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün gece atış yapıldığı sırada patlama oldu.
Hakkari'deki patlamada 7 asker hayatını kaybetti

Erdoğan patlamada 7 askerin şehit düştüğünü, 25 askerin yaralandığını açıkladı. Patlama bölgesinde inceleme yapan TC Milli Savunma Bakanı Akar "hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" dedi.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda atış esnasında ağır silah mühimmatında meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. 

TC Milli Savunma Bakanlığı, atış sırasında ağır silah mühimmatının infilak ettiğini açıkladı. 

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Paris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada patlamada 7 askerin şehit düştüğünü, 25 civarında yaralı olduğunu açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin konuşan Erdoğan, "Topla alakalı teknik ekip orada. Teknik ekip herhangi bir olumsuz ne açıklayacak bilemiyoruz. Açıkladıkları zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Net olarak şundandır durumunda değiliz. Bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLARDAN İNCELEME

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar geceyi Hakkari'de geçirdi, kaza sonucu patlamanın meydana geldiği Süngü Tepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

AKAR: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

TC Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada, "Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir” dedi. 

Akar, "Dün yapılan hava harekatları sonucunda Gara’da 9, Zap’ta 2, Avaşin’de de 4 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 oldu" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel öğretime teşviki kademeli olarak azaltıp kaldıracağız07 Kasım 2018 Çarşamba 12:27
  • Bahçeli: “Doğu Akdeniz'deki provokasyonlar Türkiye'yi pes ettiremeyecek”06 Kasım 2018 Salı 16:00
  • Oktay: “Kıbrıs'ı herhangi bir konuda yalnız bırakma gibi ne şansımız ne de lüksümüz var”06 Kasım 2018 Salı 14:40
  • Rahip Santoro'nun katili Bodrum'da vuruldu06 Kasım 2018 Salı 13:54
  • ABD'de halk kritik ara seçimler için sandık başında06 Kasım 2018 Salı 10:15
  • 2. Abdülhamid'in torunu: Varsa dolarınız satın, 1.5 TL'ye inme durumu var05 Kasım 2018 Pazartesi 14:50
  • Türkye'de Enflasyon Ekim'de yüzde 25,24 ile 15 yılın yeni zirvesine yükseldi05 Kasım 2018 Pazartesi 10:58
  • Türkiye'de Enflasyon Ekim'de beklentileri aştı05 Kasım 2018 Pazartesi 10:37
  • KKTC'de bir kilo patates 25 lira04 Kasım 2018 Pazar 20:15
  • Akar: Akdeniz’de, Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşamaz04 Kasım 2018 Pazar 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti