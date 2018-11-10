Hakkari'deki patlamada 7 asker hayatını kaybetti

Erdoğan patlamada 7 askerin şehit düştüğünü, 25 askerin yaralandığını açıkladı. Patlama bölgesinde inceleme yapan TC Milli Savunma Bakanı Akar "hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" dedi.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda atış esnasında ağır silah mühimmatında meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu.

TC Milli Savunma Bakanlığı, atış sırasında ağır silah mühimmatının infilak ettiğini açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Paris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada patlamada 7 askerin şehit düştüğünü, 25 civarında yaralı olduğunu açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin konuşan Erdoğan, "Topla alakalı teknik ekip orada. Teknik ekip herhangi bir olumsuz ne açıklayacak bilemiyoruz. Açıkladıkları zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Net olarak şundandır durumunda değiliz. Bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLARDAN İNCELEME

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar geceyi Hakkari'de geçirdi, kaza sonucu patlamanın meydana geldiği Süngü Tepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.



AKAR: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI



TC Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada, "Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir” dedi.



Akar, "Dün yapılan hava harekatları sonucunda Gara’da 9, Zap’ta 2, Avaşin’de de 4 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 oldu" diye konuştu.