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Hakkında boykot çağrısı yapılan N11.com'dan 'Put Adam' açıklaması

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"Put Adam" adlı kitabın satışı nedeniyle hakkında boykot çağrısı yapılan N11.com'dan açıklama geldi.
Hakkında boykot çağrısı yapılan N11.com'dan 'Put Adam' açıklaması

n11.com tepkiler üzerine kitabın satışının durdurulduğu, satıcının mağazasının kapatılarak kurumla ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Platformumuzu kullanan bir satıcının değerlerimizi hiçe sayan tavrını tasvip etmiyoruz. Durum fark edilir edilmez, ilgili ürünün satışı derhal durdurulmuş, satıcının mağazası kapatılmış, satıcı ile kurumumuzun ilişiği kesilmiştir" denildi.

YASAKLAMA KARARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriğinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlatırken, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

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