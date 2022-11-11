Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İmamoğlu: Bugün net olarak beraat beklerdim

"YSK'ya hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün beraat beklerdim" dedi.

İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında savcı, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca “siyasi yasak” talep etti. Duruşma, 14 Aralık 2022 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı, mahkeme hâkiminin, “Bu sözlerin kime karşı söylendiği belli” demesine atıfta bulunarak, "Israrlı bir biçimde hâkim, sözlerimin muhatabının Sayın Bakan olduğunu dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen, savcının en üst düzeyden mütalaa bildirmesi şaşırtıcı ve üzücüdür" diye konuştu.

"Bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında toplumun vicdanında yerini bulmuştur. Bugün net olarak beraat beklerdim. Yargı süreci devam ediyor, mahkemeyle ilgili daha fazla beyanda bulunmak istemiyorum ama son olarak şunu söyleyeyim, içeride ettiğim duayı, vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım, Allah memleketimizi ve memleketimizin insanını, vicdan, adalet ve ahlak yoksunu insanların şerrinden korusun.

Herkesin hukuka, adalete ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Devletin dini adalettir sözü çok kutsal, çok önemli, çok özel. Ben her zaman duamı kendi adıma da ederim, Allah'ım kimseye adaletsiz bir süreç yaşatmayayım diyorum. İnsanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur. Hukuka dair süreçler bu kadar gündemi meşgul etmesi ülkemiz insanları ve gelecek nesil için çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini kırıyor. Ama tekrar ifade edeyim ki, en fazla umudu, ümidi gelecek adına güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Bugün beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda dava ertelenmiştir. Süreci takip edeceğiz, hukukçularımızla takip edeceğiz, ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum."

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019 tarihinde Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmıştı.

İmamoğlu bu kongrede yapmış olduğu konuşmada; seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, seçim süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarını, devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansının seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söylemişti.

İmamoğlu iktidarın 31 Mart seçimini yönetmekle yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini savunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde bir açıklama yaparak kongrede yapmış olduğu konuşmasından dolayı İmamoğlu için "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" demişti.

İmamoğlu aynı gün (4 Kasım 2019) Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine basın mensuplarına yaptığı açıklamada "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa' da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullanmıştı.



Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 15/11/2019 tarihli ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ardından dava açılmıştı.

İddianamede, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak.