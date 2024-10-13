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Hakların Korunması İnisiyatifi, mülkiyet hakları için Metehan’da pazartesi eylemde

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Kıbrıs Türk toplumunun mülkiyet haklarını savunmak amacıyla harekete geçen Hakların Korunması İnisiyatifi, 14 Ekim Pazartesi günü Metehan’da eylem düzenleyecek.
Hakların Korunması İnisiyatifi, mülkiyet hakları için Metehan’da pazartesi eylemde

Hakların Korunması İnisiyatifi’ni oluşturan örgütler, üyelerine çağrı yaparak 14 Ekim pazartesi günü Metehan’da yapılacak eyleme davet etti. Eylemde BM ve AB’YE iletilecek bir bildiri okunacak.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği temsilcilerinin de katılımıyla Londra, Brüksel ve Strasburg’da basın toplantısı ve çeşitli görüşmeler yaparak konuyu dünya kamuoyunun gündemine taşıyan Hakların Korunması İnisiyatifi, bu kez Metehan’da eylem düzenleyecek.

Yeni örgütlerin desteği ile güçlenen Hakların Korunması İnisiyatifi’ne destek veren örgütler, Perşembe gününden beri yayınladıkları duyurular ve örgütleri içinde yaptıkları çalışmalarla halkı bu eyleme destek vermeye çağırdı.

Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Metehan önünde toplanmayı planlayan Hakların Korunması İnisiyatifi, burada, daha sonra Birleşmiş Milletler Örgütü ve Avrupa Birliği’ne de iletilecek olan bir açıklama yapacak. Açıklama, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Rumca dillerinde de okunacak.

Hakların Korunması İnisiyatifi’nden eylemle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu eylemle mülkiyet sorununun Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile çözülebileceğini dünyaya bir kez daha duyurulması; Rum tarafınca mülkiyet sorunu kullanılarak başlatılan ekonomik saldırının uzlaşma çabalarına darbe vurduğunun ve Kıbrıslı Türklerin yok olmaları amacı taşıyan her türlü girişime karşı mücadele edileceğinin ifade edilmesi bekleniyor.”

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