Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, mesajında, ülkede ve dünyada işçi ve emekçinin durumu göz önünde bulundurulduğunda, 1 Mayıs’ın İşçi “Bayramı” olarak kutlanamayacağını ifade ederek, “Tüm mücadelemiz emeğin ve emekçinin hak ettiği değeri görebilmesi ve 1 Mayıs’ın bir gün gerçekten ‘Bayram’ olabilmesi içindir” dedi.

Büyükoğlu, “krizin getirdiği sıkıntıların faturasının hep emekçiye ödetildiğini, yetmezmiş gibi çalışanların mevcut hakları da her fırsatta budanarak ortadan kaldırılmak istendiğini” savundu ve 1 Mayıs’ın mücadele ve dayanışma günü olduğuna işaret etti.

Mücadele anlamında olumlu gelişmeler de yaşandığını, HAKSEN’İN geçen 1 Mayıs mesajında verdiği sözü tutarak, mücadelesini tüm hızıyla sürdürdüğünü söyleyen Büyükoğlu, “Öyle ki geride bıraktığımız bir yıl içinde sendikamızın örgütlülüğü iki katına çıkmış bulunmaktadır. Yine sendikamızın da bileşeni olduğu Emek Platformu bu yıl harekete geçmiş, platformun ilk eyleminde Özel Sektörde Sendikalaşma için kamu çalışanları greve giderek çalışanların birliği adına önemli bir ilki gerçekleştirmiştir. HAKSEN olarak hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulmasına karşı açtığımız dava da hukukçularımız tarafından mahkemede başarıyla sürdürülmektedir” dedi.