  • BIST 1.398
  • Altın 470,590
  • Dolar 8,2579
  • Euro 9,9826
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

Haksen, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Haksen, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, mesajında, ülkede ve dünyada işçi ve emekçinin durumu göz önünde bulundurulduğunda, 1 Mayıs’ın İşçi “Bayramı” olarak kutlanamayacağını ifade ederek, “Tüm mücadelemiz emeğin ve emekçinin hak ettiği değeri görebilmesi ve 1 Mayıs’ın bir gün gerçekten ‘Bayram’ olabilmesi içindir” dedi.

Büyükoğlu, “krizin getirdiği sıkıntıların faturasının hep emekçiye ödetildiğini, yetmezmiş gibi çalışanların mevcut hakları da her fırsatta budanarak ortadan kaldırılmak istendiğini” savundu ve 1 Mayıs’ın mücadele ve dayanışma günü olduğuna işaret etti.

Mücadele anlamında olumlu gelişmeler de yaşandığını, HAKSEN’İN geçen 1 Mayıs mesajında verdiği sözü tutarak, mücadelesini tüm hızıyla sürdürdüğünü söyleyen Büyükoğlu, “Öyle ki geride bıraktığımız bir yıl içinde sendikamızın örgütlülüğü iki katına çıkmış bulunmaktadır. Yine sendikamızın da bileşeni olduğu Emek Platformu bu yıl harekete geçmiş, platformun ilk eyleminde Özel Sektörde Sendikalaşma için kamu çalışanları greve giderek çalışanların birliği adına önemli bir ilki gerçekleştirmiştir. HAKSEN olarak hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulmasına karşı açtığımız dava da hukukçularımız tarafından mahkemede başarıyla sürdürülmektedir” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeltekin, “Acil Ve İvedi Olarak Li-Koop Ltd’nin, Bankacılık Dışı Gelirleri Hızla Çoğaltması, Tekrardan Organize Edilmesi Gerek”30 Nisan 2021 Cuma 13:50
  • Devrimci Komünist Birlik’ten Kuğulu Park’ta Oluşturacakları Kortejde Buluşma Çağrısı30 Nisan 2021 Cuma 13:45
  • “Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması 2020”nin Seçki Kitapçığı Dijital Olarak Yayınlandı30 Nisan 2021 Cuma 13:42
  • CTP:Dayanışma içinde ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz!30 Nisan 2021 Cuma 13:27
  • Saner: İki egemen devlet tezinden asla geri adım atmayız30 Nisan 2021 Cuma 13:26
  • Emirname yayımlandı. İkili fiş satışları sona erdi30 Nisan 2021 Cuma 13:25
  • Başbakan Saner:Türkiye’den KKTC’ye 430 milyon TL kaynak aktarıldı30 Nisan 2021 Cuma 13:24
  • Üstel Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu30 Nisan 2021 Cuma 13:21
  • MEMUR-SEN'den 1 Mayıs Mesajı!30 Nisan 2021 Cuma 12:12
  • Pusula Projesi Live2eatcyprus Challenge’ın 3 Mayıs Pazartesi Günü Başlayacağını Duyurdu30 Nisan 2021 Cuma 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti