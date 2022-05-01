HakSen, 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu mesajında, hem dünyada, hem de ülkede, yaşanan ekonomik sistemin işçi ve emekçi için her geçen gün daha da zor koşullar dayattığını kaydederek, "1 Mayıs ancak emeğin ve emekçinin hakettiği değeri göreceği günler geldiğinde "bayram" olarak kutlanabilecektir" dedi.

“Tüm mücadelemiz emeğin hak ettiği değeri görebilmesi ve 1 Mayıs’ın gerçekten ‘Bayram’ olabilmesi içindir” diyen Büyükoğlu, sistemin yapısından kaynaklı yaşanan krizlerin faturasının, her zaman çalışana ödetildiğine ve her fırsatta haklarımızın daha da geriye götürülmek istendiğine dikkat çekti.



Büyükoğlu, başta "Özel sektör emekçilerinin sendikalaşması", "ekonomik krizde kaynak yaratmak için ultrazengin kesimden servet vergisi alınması", "asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenerek otomatik belirlenmesi ve hayat pahalılığının 2 ayda bir maaşlara yansıtılması" gibi emek merkezli taleplerin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

HAKSEN’in her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bu yıl da bu talepler doğrultusunda mücadele sözü vermekte olduğunu ifade eden Büyükoğlu, tüm çalışanları örgütlenmeye ve emek cephesine güç katmaya davet etti.