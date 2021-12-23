HAKSEN: 6 Aydır Ek Mesaileri Ödenmeyen Hemşire Ve Ebelerin Ek Mesaiye Gitmeme Kararını Destekliyoruz

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 6 aydır ek mesailerin ödenmemesi üzerine Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası’nın almış olduğu ‘yoğun bakımlar dışında ek mesaiye girmeme’ kararına destek açıkladı.



Çalışanların ek mesailerinin ödenmemesinin angarya çalıştırılmak ve emeğin gasp edilmesinden başka bir anlama gelmediğini kaydeden HAKSEN, en zor koşullarda özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına yönelik bu tavrın kabul edilemez olduğunu belirtti.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, ek mesailer ödenene kadar KTEHS’in atacağı adımların destekçisi olunacağı, HAKSEN’de örgütlü sağlık çalışanlarıyla birlikte konunun yakından takip edileceği ve her türlü girişimde bulunulacağı kaydedildi.