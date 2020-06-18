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Haksen, akaryakıta yapılan zammın geri çekilmesini istedi

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), akaryakıt zammının geri çekilmesini istedi.
Haksen, akaryakıta yapılan zammın geri çekilmesini istedi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), akaryakıt zammının geri çekilmesini istedi.

HAKSEN Genel Sekreteri Hüseyin Şen yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının ilk yarısında tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının ciddi biçimde ucuzladığını, ancak Kuzey Kıbrıs’ta bunun pompa fiyatlarına olması gerektiği gibi yansıtılmadığını kaydetti.

Şen, “Covid-19 salgını yüzünden alım gücü iyice düşen halkımızın durumu düşünülmeden sırf gündemi değiştirip hükümetin yaşadığı krizi unutturmak adına böyle bir zam kararı alındığı düşüncesindeyiz. Hükümetin, kendi beceriksizliğini halka ödetme alışkanlığı maalesef yine tekrar etmektedir. Hükümetin bir an önce bu yanlıştan dönüp kendi hatalarının bedelini halka ödetme huyundan vazgeçmesini talep ediyoruz” dedi. 

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