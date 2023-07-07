  • BIST 6.174,65
  • Altın 1617.888
  • Dolar 26.0412
  • Euro 28.5225
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGüney'de kaza geçirdi... Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın

» »
HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın
HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, asgari ücreti kamudaki en düşük
maaşa eşitlenerek, komisyonun keyfini beklemeden artabilen bir duruma getirilmesi gerektiğini
savundu. Erşangil ayrıca, Türk Lirasının değer kaybı ve piyasadaki pahalılığa da dikkat çekerek,
Hayat Pahalılığının maaşlara iki ayda bir yansıtılması kararının da derhal alınması gerektiğini belirtti.

Erşangil’in açıklaması şöyle:

İstatistik kurumu 6 aylık hayat pahalılığı oranlarını %33.32 olarak açıkladı. Şimdi gözler bir kez daha
asgari ücrete çevrildi. Çalışma Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla, Asgari ücretin hayat
pahalılığı oranında, hatta biraz üzerinde olacağı beklentisi yaratıldı. Ancak beklenti gerçekleşse bile,
asgari ücretlinin 1 ayda alacağı ücret, brüt 18bin tl dolaylarında olacak. Oysa en düşük memur
maaşı yaklaşık brüt 25479 tl oldu. Hayat Pahalılığı artışı olmadan 5550 tl olan fark, 7397 tl’ye çıkmış
durumda.

Bunun yanısıra, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesiyle birlikte; emekçilerin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lütfedip toplanarak gerçekleştirdiği hantal karar alma
sürecinden, ve yine özel sektör emekçisinin temsil edilmediği bu komisyondan lütfedilirce çıkan bir
ücretle geçinmeye çalışma mahkumiyetinden kurtulacak olması da oldukça önemlidir.

Bu uygulama gerçekleşmediği sürece asgari ücretlilerin maaşı ile en düşük kamu çalışanı maaşı
arasındaki fark sürekli açılacak, emekçi asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hantal ve sorunlu
yapısına muhtaç bırakılmaya devam edecektir. Talebimiz, asgari ücretin derhal en düşük kamu
çalışanı maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığının da mevcut enflasyonist koşullar devam ettiği
sürece, 2 ayda bir maaşlara yansıtılacak şekilde düzenlenmesidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret Toplantısından Sonuç Çıkmadı07 Temmuz 2023 Cuma 15:34
  • YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik: "Katılım oranı konusunda tespit ve teşhisler yapılmalı”07 Temmuz 2023 Cuma 15:26
  • Bisiklet ve Akuatlon Yarışları Yol Kapatması07 Temmuz 2023 Cuma 15:20
  • Üstel bugün Ankara’da temaslarda bulunacak07 Temmuz 2023 Cuma 15:19
  • Park halindeki araç yandı!07 Temmuz 2023 Cuma 15:08
  • İkamet İzinsiz, Kapatma Saatine Riayetsizlik, İzinsiz Müzik Yayını Yapmak Ve Alkollü İçki Satmak07 Temmuz 2023 Cuma 15:06
  • Banka hesabına gelen para hırsızlığı!07 Temmuz 2023 Cuma 15:04
  • YKP: Seçmen düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu!07 Temmuz 2023 Cuma 12:44
  • Asgari Ücret 16 Bin gibi... “HP’yi bir üst rakama yuvarlayıp, asgari ücrete uygulayalım”07 Temmuz 2023 Cuma 12:43
  • Almanya, Yeşil Hat Ticareti'nin yayılabilmesi için 8.2 milyon euroluk yardım yapacak07 Temmuz 2023 Cuma 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti