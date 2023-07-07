HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, asgari ücreti kamudaki en düşük

maaşa eşitlenerek, komisyonun keyfini beklemeden artabilen bir duruma getirilmesi gerektiğini

savundu. Erşangil ayrıca, Türk Lirasının değer kaybı ve piyasadaki pahalılığa da dikkat çekerek,

Hayat Pahalılığının maaşlara iki ayda bir yansıtılması kararının da derhal alınması gerektiğini belirtti.

Erşangil’in açıklaması şöyle:

İstatistik kurumu 6 aylık hayat pahalılığı oranlarını %33.32 olarak açıkladı. Şimdi gözler bir kez daha

asgari ücrete çevrildi. Çalışma Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla, Asgari ücretin hayat

pahalılığı oranında, hatta biraz üzerinde olacağı beklentisi yaratıldı. Ancak beklenti gerçekleşse bile,

asgari ücretlinin 1 ayda alacağı ücret, brüt 18bin tl dolaylarında olacak. Oysa en düşük memur

maaşı yaklaşık brüt 25479 tl oldu. Hayat Pahalılığı artışı olmadan 5550 tl olan fark, 7397 tl’ye çıkmış

durumda.

Bunun yanısıra, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesiyle birlikte; emekçilerin

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lütfedip toplanarak gerçekleştirdiği hantal karar alma

sürecinden, ve yine özel sektör emekçisinin temsil edilmediği bu komisyondan lütfedilirce çıkan bir

ücretle geçinmeye çalışma mahkumiyetinden kurtulacak olması da oldukça önemlidir.

Bu uygulama gerçekleşmediği sürece asgari ücretlilerin maaşı ile en düşük kamu çalışanı maaşı

arasındaki fark sürekli açılacak, emekçi asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hantal ve sorunlu

yapısına muhtaç bırakılmaya devam edecektir. Talebimiz, asgari ücretin derhal en düşük kamu

çalışanı maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığının da mevcut enflasyonist koşullar devam ettiği

sürece, 2 ayda bir maaşlara yansıtılacak şekilde düzenlenmesidir.