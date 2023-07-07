HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, asgari ücreti kamudaki en düşük
maaşa eşitlenerek, komisyonun keyfini beklemeden artabilen bir duruma getirilmesi gerektiğini
savundu. Erşangil ayrıca, Türk Lirasının değer kaybı ve piyasadaki pahalılığa da dikkat çekerek,
Hayat Pahalılığının maaşlara iki ayda bir yansıtılması kararının da derhal alınması gerektiğini belirtti.
Erşangil’in açıklaması şöyle:
İstatistik kurumu 6 aylık hayat pahalılığı oranlarını %33.32 olarak açıkladı. Şimdi gözler bir kez daha
asgari ücrete çevrildi. Çalışma Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla, Asgari ücretin hayat
pahalılığı oranında, hatta biraz üzerinde olacağı beklentisi yaratıldı. Ancak beklenti gerçekleşse bile,
asgari ücretlinin 1 ayda alacağı ücret, brüt 18bin tl dolaylarında olacak. Oysa en düşük memur
maaşı yaklaşık brüt 25479 tl oldu. Hayat Pahalılığı artışı olmadan 5550 tl olan fark, 7397 tl’ye çıkmış
durumda.
Bunun yanısıra, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesiyle birlikte; emekçilerin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lütfedip toplanarak gerçekleştirdiği hantal karar alma
sürecinden, ve yine özel sektör emekçisinin temsil edilmediği bu komisyondan lütfedilirce çıkan bir
ücretle geçinmeye çalışma mahkumiyetinden kurtulacak olması da oldukça önemlidir.
Bu uygulama gerçekleşmediği sürece asgari ücretlilerin maaşı ile en düşük kamu çalışanı maaşı
arasındaki fark sürekli açılacak, emekçi asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hantal ve sorunlu
yapısına muhtaç bırakılmaya devam edecektir. Talebimiz, asgari ücretin derhal en düşük kamu
çalışanı maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığının da mevcut enflasyonist koşullar devam ettiği
sürece, 2 ayda bir maaşlara yansıtılacak şekilde düzenlenmesidir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.