Haksen Asgari Ücrete Yüzde 50 Artış Talep Etti: "Türkiye'nin Yaşadığı Krizi Misliyle Yaşıyoruz"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Türkiye'deki yüzde 50 asgari ücret artışıyla ilgili bir açıklama yaparak "Türkiye'de ne varsa bizde de olacak diyordunuz. Sizleri tutarlı davranmaya bekliyoruz. Türkiye'de TL'nin değer kaybıyla yaşanan krizi misliyle yaşıyoruz. Asgari Ücrete en az yüzde 50 artış talep ediyoruz" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının 15 günde bir zamlandığı ülkede Asgari Ücret Tespit komisyonunun yılda iki kez toplanmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Büyükoğlu, "Her şeyin fiyatı neredeyse iki katına çıkarken, yanıbaşımızdaki güney Kıbrıs'ta asgari ücret buradaki en yüksek maaşla yarışır hale gelmişken, asgari ücrete yapılacak artış da en az yüzde 50 olmalıdır" ifadelerini kullandı.