  • BIST 2.378,35
  • Altın 971.57205
  • Dolar 16.8315
  • Euro 19.063
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

Haksen Asgari Ücrete Yüzde 50 Artış Talep Etti: "Türkiye'nin Yaşadığı Krizi Misliyle Yaşıyoruz"

» »
Haksen Asgari Ücrete Yüzde 50 Artış Talep Etti: "Türkiye'nin Yaşadığı Krizi Misliyle Yaşıyoruz"
Haksen Asgari Ücrete Yüzde 50 Artış Talep Etti: "Türkiye'nin Yaşadığı Krizi Misliyle Yaşıyoruz"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Türkiye'deki yüzde 50 asgari ücret artışıyla ilgili bir açıklama yaparak "Türkiye'de ne varsa bizde de olacak diyordunuz. Sizleri tutarlı davranmaya bekliyoruz. Türkiye'de TL'nin değer kaybıyla yaşanan krizi misliyle yaşıyoruz. Asgari Ücrete en az yüzde 50 artış talep ediyoruz" dedi.

 

Akaryakıt fiyatlarının 15 günde bir zamlandığı ülkede Asgari Ücret Tespit komisyonunun yılda iki kez toplanmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Büyükoğlu, "Her şeyin fiyatı neredeyse iki katına çıkarken, yanıbaşımızdaki güney Kıbrıs'ta asgari ücret buradaki en yüksek maaşla yarışır hale gelmişken, asgari ücrete yapılacak artış da en az yüzde 50 olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bengihan: Bu Dönemde Ödüllendirilmesi Gereken Sağlık Çalışanları Cezalandırılıyor17 Aralık 2021 Cuma 14:36
  • Çıplak fotolar, eski McDonald’s CEO’suna 78 milyon sterline mal oldu17 Aralık 2021 Cuma 14:29
  • Tatar: "İki Ayrı Egemen Eşit Devlet Siyasetinden Geri Adım Atmamız Söz Konusu Değildir”17 Aralık 2021 Cuma 14:24
  • Orman Dairesi Duyuru17 Aralık 2021 Cuma 14:15
  • UBP, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu17 Aralık 2021 Cuma 13:59
  • Türkiye Merkez Bankası'ndan 5. müdahale17 Aralık 2021 Cuma 13:52
  • BKP, YKP ve Federal Kıbrıs Hareketi boykot için birlikte çalışacağını açıkladı17 Aralık 2021 Cuma 13:48
  • Demokrat Parti, milletvekili aday listesini YSK sundu17 Aralık 2021 Cuma 13:44
  • Gazeteciler Birliği, Avrupa Gazetesi Yazarlarına Ceza Davası Açılmasına Tepki Gösterdi17 Aralık 2021 Cuma 13:42
  • 6 ithal üründe limit üstü bit koruma ürünü17 Aralık 2021 Cuma 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti