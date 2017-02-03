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HAKSEN Asgari ücretin 2800’e yükseltilmesini istedi

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HAKSEN Asgari ücretin 2800’e yükseltilmesini istedi
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), asgari ücretin 2 bin 800 TL’ye çıkarılması, harç ve elektriğe yapılan zamların da geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), asgari ücretin 2 bin 800 TL’ye çıkarılması, harç ve elektriğe yapılan zamların da geri çekilmesi çağrısında bulundu.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yazılı açıklamasında, brüt 2 bin 20 TL’lik yeni asgari ücreti eleştirerek, “Hükümet halkımızı açlıktan ölüme terk etme kararı almıştır. Dövizin son dönemde artışı ve buna paralel iğneden ipliğe evimize giren her ürüne yapılan zamlar göz ardı edilmiştir” dedi.

Asgari ücretin en az 2 bin 800 TL olması gerektiğini kaydeden Türkmen, harçlara ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların geri alınması, güneş enerji sistemine teşvik verilmesi çağrısında da bulundu.

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