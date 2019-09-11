HAKSEN, Bakanlar Kurulu'nun engelli bireylerlerle igili almış olduğu kararları yetersiz buldu

HAKSEN Genel Sekreteri Bilgin Şenyurt Polatcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında özel sektörde istihdam edilecek engelli bireylerin, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödenmesi ve yine fondan maaşlarına ek olarak asgari ücretin %80'i kadar ödeme yapılması yönünde almış olduğu kararı, HAKSEN doğru bulmakla birlikte, söz konusu kararın yeterli olmadığını düşünmektedir.

HAKSEN, 2010 yılında KKTC Meclisinden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesinin de uygulanması için iç hukukta gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını talep etmektedir. KKTC'de kayıtlı 5.601 engelli vardır ve bu engellilerin yalnızca 538'i istihdam edilmiştir. Engellilerin %76'sı kamuda, %13'ü belediyelerde, %10'u da özel sektörde istihdam edilmiştir.

Bununla birlikte kamuda engellilerin kademe yükselmesi ve terfi alma imkanları da yoktur ve bunun için en kısa zamanda yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etmekteyiz.

Devletin nakdi yardım yaptığı engelli sayısı, istihdam edilen engelli sayısından daha yüksektir. HAKSEN'in bu noktadaki talebi, engelli vatandaşların daha çok özgüvene sahip olması ve ilişkilerini güçlendirmeleri için daha çok istihdam yapılması yönündedir.

Bir toplumun çağdaşlığının, engelli bireylerinin toplum yaşamına katılmasıyla ölçülebileceğini dikkate alarak, engellilerin yaşamın her alanına diğer bireylerle eşit ve ayrımcılığa uğramadan katılımını sağlamak için, devletin bu konuda üstlendiği yükümlülükleri özellikle bugün alınan karar doğrultusunda istihdamın ivedi olarak yapılması noktasında, konunun ısrarlı takipçisi olacağımızı belirtiriz.