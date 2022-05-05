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HAKSEN, Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak

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HAKSEN, Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
HAKSEN, Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), üyeleri olan, Hava Sporları Federasyonu çalışanları ile yarın saat  10:00’da   Başbakanlık önünde araçlı eylem gerçekleştirecek.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, “4 aydır  maaşlarını  alamayan, 18 aydan bu yana yatırımları yapılmayarak büyük  mağduriyet yaşayan” Hava Sporları Federasyonu personeline destek olmak amacıyla; tüm sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler yarınki eyleme katılarak destek vermeye davet edildi.

 

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