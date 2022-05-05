HAKSEN, Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), üyeleri olan, Hava Sporları Federasyonu çalışanları ile yarın saat 10:00’da Başbakanlık önünde araçlı eylem gerçekleştirecek.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, “4 aydır maaşlarını alamayan, 18 aydan bu yana yatırımları yapılmayarak büyük mağduriyet yaşayan” Hava Sporları Federasyonu personeline destek olmak amacıyla; tüm sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler yarınki eyleme katılarak destek vermeye davet edildi.