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HAKSEN Başkanı Büyükoğlu’ndan 10 Kasım Mesajı

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
HAKSEN Başkanı Büyükoğlu’ndan 10 Kasım Mesajı

 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükoğlu mesajında, Dünya tarihinde saygın bir yer edinen Mustafa Kemal, çağın ruhunu ortaya koyan doğru, bilimsel ve gerçeğe dayalı yaklaşımları, evrensel fikirleri, insani değerlere ve özgürlüğe olan bağlılığıyla, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ölümsüzlüğe kavuşmuş, Kıbrıs Türk Halkı da Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmiş, kendi devletini kurarak onurlu bir halk olduğunu göstermiştir.

10 Kasım, sadece Atamızı anma değil, geleceğe ışık tutan Büyük Önder’in yolunda bilgilenme, tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla bakma günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’inci yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.”

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