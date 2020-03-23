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Haksen: “Bir alkış da cezaevindeki gardiyanlara gelmeli”

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Haksen: “Bir alkış da cezaevindeki gardiyanlara gelmeli”
Haksen: “Bir alkış da cezaevindeki gardiyanlara gelmeli”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Covid-19 ile mücadele edilen bu günlerde bir alkış da cezaevindeki gardiyanlara gelmesi gerektiğini açıkladı.

HAKSEN yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 600 tutuklu/hükümlünün bulunduğu cezaevinde herhangi bir vaka olmadığına işaret ederek, “Bunu çalışan gardiyanlara borçluyuz. Cezaevinin olumsuz koşullarına rağmen, kendilerini dışardayken ve içerdeyken korumaya, çalıştıkları cezaevi içerisine herhangi bir virüs taşımamak için canla başla uğraşıyorlar” ifadesini kullandı.

HAKSEN, tüm sağlık çalışanları, polis, belediyeler gibi gece gündüz demeden ailelerini evde bırakarak, toplum sağlığını düşünerek ve özveride bulunarak çalışanlara teşekkür etti.

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