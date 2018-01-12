HAKSEN: Bir an önce hükümet kurulmalıdır

Sendikamız HAKSEN siyasi rengine veya ideolojik farklılıklarına bakılmadan sadece Toplumsal faydalar üzerinden irade koyacak istikrarlı bir hükümetin ivedi olarak kurulmasını ve asli görevlerimiz olan topluma hizmete devam etme beklentisi içerisindedir.

Seçim sonrasında oluşan meclis aritmetiğinin hiçbir siyasi partiye tek başına iktidar olma imkânı tanımadığı gerçeğinden hareketle, tüm siyasi partilerin üzerlerine düşeni yaparak ülkenin olası bir kaosa sürüklenmesine seyirci kalmaması, ülkede “Hükümet boşluğuna” izin verilmemesi Halkımızla, üretici ve emekçi kesimin beklentisidir. Sendikamız HAKSEN siyasi rengine veya ideolojik farklılıklarına bakılmadan sadece Toplumsal faydalar üzerinden irade koyacak istikrarlı bir hükümetin ivedi olarak kurulmasını ve asli görevlerimiz olan topluma hizmete devam etme beklentisi içerisindedir. Seçimde halk tercihini yaptığına göre halkın ve ülkenin geleceği için en uygun hükümet ihtimalinin hayata geçmesinde tüm siyasi partilere görev ve sorumluluk düşmektedir. Siyasi partilerin seçimlere girme amaçları ülkemize ve halkımıza hak ettiği hizmeti vermekse, bu yolda sorumluluklarının bilincinde olarak gereken fedakarlıkları göstermekten kaçınmamalıdır. Seçim öncesinde mecliste bulunan partilerin bütçeyi seçim öncesi geçirme söylemleri ortadadır. Bu nedenle yeni Meclisin ilk icraatının, kurulacak yeni hükümetin güvenoyu almasını müteakip bütçenin geçirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Enflasyon ve dövizde meydana gelen artış kaynaklı pahalılığın altında inim inim inleyen özel sektör çalışanının durumunun biraz olsun rahatlaması için;

Asgari ücretin döviz ve enflasyon gerçeğinin en üst noktada göz önüne alınarak tespiti,

Hayat pahalılığının kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılması,sendikamız HAKSEN ve üyelerinin ve halkımızın beklentisidir. Ülkeyi hükümetsiz bırakan, erken söylenmiş sözlerine mahkûm olanlar, bunun vebalini kaldıramazlar. Anayasal ve yasal süreç içerisinde herkes egosunu bir kenara koymalı, bir an önce ülkemizde hükümet kurulmalı ve devlette devamlılık esastır anlayışıyla hem üreticinin hem emekçinin genelde halkımızın beklemeye tahammülü olmayan acil sorunlarının çözülmesi yoluna gidilmelidir.