HAKSEN Bir Yıl Daha Avukat Cemre İpçiler'e Emanet

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) sendika avukatı Cemre İpçiler ile sözleşme yeniledi. HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, geride kalan dönemde Hayat Pahalılığı ödemelerinin dondurulması kararına ara emri başvurusundan, KTHY ve CAS Çalışanlarının hakları için hukuki mücadeleye, Hava Sporları'nın kurumsallaşması için yasa hazırlanmasından, Başbakanlık Uyuşturucu Komisyonu hakkında yasa çalışmalarına kadar bir çok hukuksal girişimlerde bulunulduğuna dikkat çekti.

Sendikal mücadelede hukuki boyutun hayati öneme sahip olduğunu belirten Büyükoğlu, bu bağlamda HAKSEN'in çok yoğun bir yılı geride bıraktığını ifade ederek Avukat Cemre İpçiler'e gösterdiği çabalar ve birlikte harcadıkları yoğun mesaiden ötürü teşekkür etti. İçinden geçtiğimiz dönemde mücadelenin bir yandan çalışanların mevcut Anayasal haklarına sahip çıkmak, öte yandan özel sektör emekçileri başta olmak üzere çalışma koşullarını iyileştirmek adına yürütüldüğünü belirten Büyükoğlu, yoğun bir hukuki mücadele döneminin ardından, daha da yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini ifade etti.