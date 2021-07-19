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HAKSEN Çalışanların Bayramını Kutladı: “Daha Huzurlu Bayramlar İçin Mücadeleye Devam”

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yayınladığı mesajla başta çalışanlar olmak üzere tüm halkın bayramını kutladı.
HAKSEN Çalışanların Bayramını Kutladı: “Daha Huzurlu Bayramlar İçin Mücadeleye Devam”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, yayınladığı mesajla başta çalışanlar olmak üzere tüm halkın bayramını kutladı.

Büyükoğlu, gerek pandemi, gerek TL’nin değer kaybı, gerekse zamlar yüzünden halkın bayramı sıkıntılarla karşıladığını, ancak buna rağmen bayramların insanların sevdikleriyle birlikte keyifle ve huzurla geçirdiği günler olduğuna işaret etti.

Büyükoğlu, “Herkesin malumu olan sebepler ve hükümet edenlerin yanlış politikaları sonucunda, halkımız malesef bu bayramı ideal koşullarda karşılamamaktadır. Ancak daha mutlu bayramlar için, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek tüm halkın bayramını kutladı.

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