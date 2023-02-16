HAKSEN: Çalışanların hakkını koruma noktasında taviz vermeyeceğiz

HAKSEN, “hükümetin her krizde olduğu gibi, depremi de fırsat bildiğini” savunarak, çalışanların maaşlarından kesintiye gidilmesine tepki gösterdi, çalışanların hakkını koruma noktasında taviz vermeyeceğini bildirdi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile "hükümetin her krizde olduğu gibi, depremi de fırsat bildiğini" savunarak, kararı eleştirdi.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, depremin hem Türkiye halklarında hem de Kıbrıslı Türkler arasında asla kapanmayacak yaralar açtığı belirtilerek, yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere başsağlığı dilendi.

HAKSEN’in, ilk andan bu yana depremle ilgili üzerine düşen tüm dayanışmayı gösterdiği ve göstermeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin herhangi bir “yasal zorunluluk” olmaksızın da gerek deprem bölgesinde gerek burada yürütülen her türlü yardım çalışmasına gönüllü katıldığı kaydedildi.

Örtülü ödenek ve izaz ikram kalemlerinden kesinti yapılmaması, ultra zenginlere servet vergisi uygulanmaması, külliye yapımının dahi tam gaz devam ettiği bir ortamda kamu-özel fark etmeksizin maaş kesintilerinin ilk seçenek olması eleştirilen açıklamada, hükümete, “maaş kırpma fırsatçılığı” suçlaması yapıldı.

Tüm bunların yanında, şu ana kadar güvenilir bulduğu kanallar aracılığıyla yardımlarını iletmekte olan vatandaşların elinden bu fırsatın alındığı kaydedilen açıklamada, yetkililerin bu konulardaki geçmiş pratiğinin, yardımların yerine ulaşıp ulaşmayacağı noktasında da kaygı yarattığı ifade edildi.